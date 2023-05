NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 15. mai

Valgthriller i Tyrkia

President Erdogan leder med 49,49 prosent mens utfordreren Kilicdaroglu har 44,49 prosent når 91,93 prosent av valgurnene er telt opp etter gårsdagens valg. Det viste de første foreløpige resultatene som valgkommisjonen la frem i natt.

Så langt har dermed verken sittende president Recep Tayyip Erdogan eller utfordreren Kemal Kilicdaroglu klart å få de nødvendige 50 prosentene for å unngå ny valgomgang 28. mai. I natt sa begge kandidatene at de vil godta en valgrunde nummer to.

Frankrike gir Ukraina mer militærhjelp

Frankrike skal sende enda flere stridsvogner og pansrede kjøretøy til Ukraina, og også stå for opptrening av ukrainske soldater. Det frem i en felles uttalelse fra Frankrikes president Emmanuel Macron og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i natt etter at de to møttes i Paris sent i går kveld.

I uttalelsen oppfordrer de to presidentene også til ytterligere sanksjoner mot Russland.

Bråstopp i boligbyggingen

Det er bråstopp i boligbyggingen her i landet. Selvaag igangsatte bygging av bare nye 5 boliger i første kvartal i år. I fjor var tallet 134.

Nå forventer administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig en sterk nedgang i byggeaktiviteten i hele landet, skriver Dagens Næringsliv.

– Ledigheten i byggebransjen kommer til å stige dramatisk, sier han.

Han er ikke alene om å være pessimist. Også Norges største boligbygger Obos, som bygde neste 1.600 boliger i fjor, vil bygge langt færre boliger i år.

– Jeg vil tippe under halvparten av fjoråret, sier konsernsjef Daniel Siraj i Obos.

Staten betalte ut nesten 37 millioner kroner etter naturskader

I fjor utbetalte Landbruksdirektoratet 36,8 millioner kroner i erstatning for naturskader.

I alt ble det behandlet 508 søknader etter lov om naturskadeerstatning i fjor. 289 saker ble innvilget. Av den samlede erstatningssummen utgjorde flomskader nesten 25,9 millioner, altså vel 70 prosent. Skader på veier og dyrket mark ga de største erstatningsbeløpene, ifølge direktoratet.

Kvinne siktet etter knivstikking i Hallingdal

En kvinne i 50-årene er siktet for vold etter at en mann i 40-årene ble knivstukket i Ål i Hallingdal søndag. Mannen ble fløyet til sykehus i Oslo der han behandles for stikkskader. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadd, ifølge sykehuset.

– En kvinne i begynnelsen av 50-årene er pågrepet og er foreløpig siktet for kroppsskade, forteller operasjonsleder Kamilla Aardal i Sørøst politidistrikt til NTB natt til mandag.

26 døde i kollisjon i Mexico

26 personer døde i en kollisjon mellom en semitrailer og en minibuss i den mexicanske delstaten Tamaulipas i går. Det opplyste lokale myndigheter i natt.

De to kjøretøyene kolliderte på en vei nær delstatshovedstaden Ciudad Victoria og tok fyr. Minibussen var fullstendig utbrent. Barn var blant passasjerene i minibussen, som tilhørte et privat transportselskap, opplyser en kilde ved påtalemyndighetens kontor i Tamaulipas.