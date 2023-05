29 sauer drept i ulveangrep i Østfold

NTB

Natt til lørdag ble 10 søyer og 19 lam drept av ulv på en gård i Aremark.

Fagansvarlig Ida Glemminge i Statens naturoppsyn bekrefter overfor Halden Arbeiderblad at det er snakk om et ulveangrep.

Statens naturoppsyn var på gården lørdag kveld og natt for å gjøre undersøkelser. Til NRK sier Glemminge at 28 sauer er funnet døde og to er avlivet. I tillegg er det et visst antall som er savnet og ikke funnet.

Ordfører Håkon Tolsby (Sp), sier at saken påvirker hele lokalsamfunnet.

– Det er den største dyretragedien vi har hatt i Aremark. Dette er en dypt personlig tragedie for bonden, som jeg vet har mye kjærlighet og omsorg for dyrene, sier han til avisen.

Halden Arbeiderblad har snakket med bonden som eide sauene, men han ønsker ikke å kommentere saken. Han sier imidlertid til NRK at sauene var på beite på et stort område hvor det er rovdyravvisende gjerder.