Solås fratas medlemskapet i Frp etter nachspielbråk

NTB

Frps listetopp i Oslo, Lars Petter Solås, fratas medlemskapet i partiet etter hendelsene under et nachspiel på landsmøtet i slutten av april.

– Saken har vist at tilliten til Solås er borte gjennom atferd vi har nulltoleranse for. Det følger vi opp med vedtaket sentralstyret søndag kveld har gjort. Det skal være trygt å være blant Frp-ere i alle sammenhenger for journalister og alle andre, sier Frp-leder Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Hun sier hun håper Solås får den bistanden han trenger for å unngå å komme i en slik situasjon igjen.

– I den sammenheng håper vi at han også vil vurdere om det er riktig for han å søke fritak fra valglisten, sier Listhaug.

Utestenges i flere år

Også fylkesstyret i Oslo Frp oppfordrer Solås til å trekke seg, skriver Nettavisen.

– Med bakgrunn i sentralstyrets vedtak om eksklusjon, oppfordrer fylkesstyret Lars Petter Solås til å trekke seg fra Frps valglister til Oslo bystyre og bydelsutvalg, heter det fra fylkesstyret.

I pressemeldingen står det at Solås fratas muligheten til å kunne velges til politisk og/eller organisatoriske tillitsverv fram til 1. januar 2027. Han fratas også muligheten til å kunne delta på arrangement og møter i regi av partiet fram til 1. januar 2026.

Kvelertak og trusler

Hendelsene det er snakk om, fant sted under partiets landsmøtet i slutten av april. Flere medier har skrevet at Solås under et nachspiel på landsmøtehotellet blant annet tok en journalist i skrittet, og at han truet og tok kvelertak på andre.

De involverte journalistene jobber i Dagbladet og Nettavisen. Dagbladet har besluttet å ikke anmelde saken, mens Nettavisen avventer Frps behandling av saken.

– Samlet sett har vi kommet fram til at det har forekommet uønsket atferd under nachspielet. I Frp skal vi ikke ha slik atferd. Derfor har det vært viktig å kartlegge grunnlaget for saken, sier assisterende generalsekretær, Helge Fossum.

I meldingen står det også at det finnes andre tilfeller som har bidratt til å opplyse grunnlaget for sentralstyrets vedtak.

– Jeg dummet meg ut

Mandag beklaget Solås det som skjedde.

– Jeg har dummet meg ut. Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister. Flere aviser har omtalt hendelsene, skrev Solås i et innlegg på Facebook.

Der medga han at episodene på landsmøtet er et stort, sort hull for ham.

– Oppførselen som har blitt beskrevet, er åpenbart fullstendig uakseptabel. Det er selvsagt ingen unnskyldning at alkoholen påvirker min dømmekraft her, og jeg vil ta ansvar for min oppførsel.

– Får stor betydning for Oslo

Solås ble valgt som 1.-kandidat for Oslo Frp. Derfor er dette en sak som får stor betydning for Oslo. Fossum sier de som parti har mange gode kandidater og god politikk i hovedstaden.

– Vi vil samarbeid med Oslo Frp i den omstillingen de nå står overfor, men vi vet at i Oslo Frp er det mange som nå ønsker å kunne fokusere på politikken igjen, sier han.

Beslutningen om å frata Solås medlemskapet i partiet ble fattet på et sentralstyremøte søndag. De tar til orientering at Solås selv har søkt helsehjelp – og sier det forutsettes at prosessen også innebærer at han søker om fritak fra sitt kandidatur som kandidat til valglister i Oslo bystyre og bydelsutvalg for å ha fokus på egen helse.

– Dersom Solås gjør dette på et grunnlag som er i tråd med loven og som blir innvilget, gis Solås anledning til å melde seg inn i partiet fra 14. mai 2024 uten nærmere søknad, står det i vedtaket.