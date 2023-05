Funksjonshemmede svært misfornøyd med nye langdistansetog

NTB

De nye langdistansetogene som regjeringen skal kjøpe inn, har ikke trinnløs innstigning. Dermed må rullestolbrukere løftes inn og ut av togene med heis.

– Dette er en fullstendig uakseptabel tilgjengelighetsløsning som gjør rullestolbrukere avhengig av assistanse for å komme om bord på toget, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til TV 2.

Det sier Elvestad om de 17 langdistansetogene som regjeringen kjøper inn for åtte milliarder kroner.

Kristin Bentdal Larsen i medieavdelingen til Samferdselsdepartement sier til TV-kanalen at togene snart skal settes i produksjon, og at det er naturlig at prosessen sluttføres slik det er lagt opp til i kontrakten med leverandøren.

Til Aftenposten , som skrev om saken lørdag, sier prosjektleder Sille Svenkerud Førner i Norske tog at hun har forståelse for frustrasjonen, men at en reforhandling vil forsinke leveransen av de nye togene med minst to år.

– Det er ikke sannsynlig at leverandørene kan levere tog med trinnfri atkomst som samtidig ivaretar alle de andre kravene som er stilt, sier Førner til avisen.

I anbudskonkurransen ble det lagt inn et ønske om trinnfri atkomst, men det var ikke et nødvendig krav. Ingen av leverandørene i konkurransen ga et tilbud på dette.

– Når ingen leverandører tilbød trinnfri atkomst, er dette den beste løsningen vi får til, sier Førner.