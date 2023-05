Person i Ål fløyet til sykehus med stikkskader – én person pågrepet

NTB

Én person er fraktet til sykehus med stikkskader som følge av vold med skarp gjenstand i Ål i Hallingdal. Fornærmede er ikke livstruende skadd.

Politiet opplyser at de ved 16-tiden fikk melding om at en person var utsatt for vold med en skarp gjenstand på en privatadresse i Ål.

– Personen ble raskt tilsett av helse og fløyet til sykehus i Oslo. Vedkommende er alvorlig skadd, men det skal ikke være livstruende, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold til NTB.

Han forteller at de raskt fikk oversikt over hvem som var innblandet, og en person ble pågrepet. Ifølge Hammervold er det snakk om voksne mennesker som er involvert.

De to skal være i relasjon til hverandre.

– Etterforskning pågår, skriver politiet på Twitter.