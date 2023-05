Politiet beroliger om bevæpningen 17. mai: – Ingen endring i trusselbildet

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet opplyser at det ikke foreligger en endring i trusselbildet, men at politiet er bevæpnet 17. mai fordi de ser betydningen av hurtig respons på en dag som samler mange mennesker. Foto: Heiko Junge / NTB

Politidirektoratet beroliger dem som er bekymret for politiets bevæpning på nasjonaldagen, det er nemlig ingen endringer i trusselbildet.

– 17. mai er en hyggelig og fin dag for politifolk som er på jobb. Samtidig ønsker politiet at dagen skal bli en hyggelig festdag for alle i hele landet, at folk skal samles og feire sammen slik man pleier. Vi i politiet skal bidra til at 17. mai blir et flott arrangement, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet til NTB.

I forbindelse med 17. mai har Politidirektoratet besluttet at politiets innsatspersonell over hele landet skal være bevæpnet. Bakgrunnen for bevæpningen er, ifølge politidirektør Benedicte Bjørnland , at politiet vil sikre en «enhetlig praksis for politiets beredskap» denne dagen.

Ingen endring i trusselbildet

Hvem og hvor mange politifolk som vil bære våpen vil variere mellom politidistriktene.

– Noen vil være bevæpnet i alle politidistrikt, men det er opp til det enkelte distrikt å foreta en vurdering om hvordan politiinnsatsen skal organiseres og gjennomføres. Oslo politidistrikt har for eksempel besluttet at flere skal være bevæpnet enn det som ligger i den nasjonale beslutningen, sier Vangen.

Samtidig beroliger beredskapsdirektøren de som eventuelt er bekymret for politiets bevæpning.

– Det foreligger ingen endring i trusselbildet, men politiet er bevæpnet denne dagen fordi vi ser betydningen av hurtighet i responsen på en dag som samler så mange mennesker. Alle vi som jobber i politiet skal gjøre vårt for at 17. mai skal bli et flott arrangement, og oppfordrer alle til å feire nasjonaldagen slik de pleier, sier hun.

Mener bevæpningen er uproblematisk

Leder Ann Sesilie Tekfeldt i 17. mai-komiteen i Stavanger mener at bevæpningen av politiet 17. mai er med på å skape en ekstra trygghet.

Eva Lockersten Stenvold, som leder 17. mai-komiteen i Tromsø, kaller bevæpningen uproblematisk.

– Det har jo vært det tidligere også. Så det er helt uproblematisk. Det har nok noe med at folk har forståelse for hvorfor politiet er bevæpnet. Saken har ikke vært noe tema hos oss, sier Lockertsen Stenvold til NTB.