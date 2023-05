NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 14. mai.

Valg i Tyrkia

Når tyrkerne søndag skal velge landets neste president, står det mellom to rake motsetninger i politisk overbevisning og lederstil. Tyrkerne må svare på om de vil gi Recep Tayyip Erdogan fornyet tillit etter 20 år ved makten, eller om de vil ha en ny politisk kurs under Kemal Kilicdaroglu. Hvis ingen av dem får mer enn 50 prosent av stemmene søndag, blir det en avgjørende valgomgang om to uker. De første resultatene ventes fra klokka 20, norsk tid.

Kuslipp på Bygdøy kongsgård

Bygdøy kongsgård slipper sine 50 melkekuer ut på grønt gress. Kuene skal omsider få kjenne på det grønne økologiske gresset for første gang i år etter å ha stått på båsen gjennom de lange og mørke vintermånedene. Fjøsdørene åpner for kuene klokken 12.30.

Zelenskyj ventes til Tyskland

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer til Tyskland søndag, bekrefter kilder i den tyske regjeringen. Søndag går turen til Aachen, der Zelenskyj trolig skal motta Karlsprisen. Seremonien starter klokken 15.30.

Giro d'Italia

Andreas Leknessund (23) sykler også søndag i den rosa ledertrøya i Giro d'Italia – det på femte dagen. DSM-rytteren, som tok over ledertrøya etter den fjerde etappen, leder rittet med åtte sekunder ned til sammenlagtfavoritt Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep). Søndag, som er den niende etappen, er en 35 kilometer lang tempoetappe fra Savignano sul Rubicone til Cesena, hvor det er forventet at Evenepoel slå Leknessund klart. Giro d'Italia består av 21 etapper og avsluttes 28. mai i hovedstaden Roma.

Haaland og Ødegaard på poengjakt

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard kjemper om ligagull i Premier League med henholdsvis Manchester City og Arsenal. Målmaskinen Haaland har scoret intet mindre enn 3? seriemål denne sesongen og har bidratt sterkt til at Manchester-laget leder serien fire poeng foran Arsenal – med en kamp mindre spilt. Søndag tar City turen til Liverpool for å møte Everton, mens Arsenal drar til Brighton på poengjakt. I tillegg spilles oppgjøret Brentford – West Ham.

Norske jenter i FA Cup-finale

Søndag spilles den engelske FA-cupfinalen for kvinner på Wembley i London. I Chelseas tropp finner vi blant annet norske Maren Mjelde og Guro Reiten, mens det er tre norske jenter i troppen til Manchester United: Maria Thorisdottir, Lisa Naalsund og Vilde Bøe Risa. De to klubbene kjemper også side om side om ligagullet i England. Finalen starter klokken 15.30.