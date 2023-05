NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 14. mai.

Sverige vant Eurovision Song Contest – Norge på femte

Norge og Alessandra fikk et voldsomt løft av folkestemmene og endte på femteplass i Eurovision Song Contest. Sverige og Loreen vant. Det er andre gang den svenske artisten vinner. Hun er også den første kvinnelige artisten til å vinne to ganger.

Alessandra Mele framførte «Queen of Kings», som hun har skrevet sammen med Henning Olerud, Stanley Ferdinandez og Linda Dale. Femteplassen er Norges beste plassering på ti år – siden Margaret Berger tok fjerdeplassen i Malmö i 2013. Norge lå på 17. plass etter at fagjuryen hadde sagt sitt, men raste opp på listene etter at folkejuryene hadde stemt.

To alvorlig skadd i kollisjon på Kløfta

En bil med seks personer nektet å stoppe for politiet på E6 ved Kløfta, men endte med å kollidere midt i en rundkjøring. To personer betegnes som alvorlig skadd, og fire som lettere skadd.

Istedenfor å stoppe for politiet, valgte sjåføren å akselerere kraftig og kjørte over rundkjøringen i et kryss mellom Kongsvingervegen og E6. Der kolliderte den med en blanding av stein og betong på midten av rundkjøringen. Sjåføren mistenkes av politiet for å være ruspåvirket og har fått førerkortet beslaglagt.

Zelenskyj har ankommet Tyskland

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at han har ankommet Tyskland for et ventet besøk. Det har vært ventet at Zelenskyj ville reise videre til Tyskland etter et besøk i Italia lørdag.

– Allerede i Berlin, tvitrer Zelenskyj. Han var sist i Tyskland under den store sikkerhetskonferansen i München like før krigen brøt ut. Besøket skjer like etter at Tyskland kunngjorde en ny pakke med militærhjelp til Ukraina, den største til nå siden krigen brøt ut.

Russland angrep hjembyen til ukrainsk Eurovision-duo like før de skulle opptre

Et russisk luftangrep rammet den ukrainske byen Ternopil lørdag, like før elektronikaduoen Tvorchi, som kommer fra byen, skulle opptre i Eurovision. En militærtjenesteperson opplyser at to ble såret i angrepet, skriver BBC. Ti minutter før duoen gikk på scenen i Liverpool, skrev duoen på Instagram at hjembyen ble angrepet.

– Ternopil er navnet på hjembyen vår, som ble bombet av Russland mens vi sang på Eurovision-scenen om våre stålhjerter, urokkelighet og vilje, skrev gruppa etter å ha opptrådt.

Zelenskyj ber Sør-Afrikas president bidra til å stanse krigen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han har snakket med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og bedt han om å hjelpe til med å få slutt på krigen. Ramaphosa ble ifølge Zelenskyj bedt om å hjelpe til med å innføre Ukrainas fredsplan for å gjøre slutt på krigen, som innebærer at ukrainerne får tilbake alt av okkupert territorium, også Krim-halvøya.

Utspillet kom dagen etter at Ramaphosa snakket med Russlands president Vladimir Putin. Sør-Afrika har posisjonert seg som en nøytral part i konflikten, og har latt være å stemme på FN-resolusjoner som fordømmer krigen. Ei heller har de sluttet seg til sanksjonene mot landet.