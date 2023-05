To alvorlig skadd i kollisjon på Kløfta

NTB

En bil med seks personer nektet å stoppe for politiet på E6 ved Kløfta, men endte med å kollidere midt i en rundkjøring. To personer betegnes som alvorlig skadd.

Politiet meldte først om at det var fem personer i bilen, men det viste seg å være seks.

Foruten to de alvorlig skadde personene betegnes fire som lettere skadd. Fem er fraktet til Ahus for behandling, mens sjåføren, en mann i 20-årene, kjøres til legevakt for behandling.

– Bilen befant seg inne på en bensinstasjon på vestsiden av E6 da en patruljebil, som også befant seg på stasjonen, reagerte på at det var veldig mange personer i bilen. Da bilen kjørte ut av stasjonen, valgte patruljebilen å sette på blålys for å foreta en kontroll, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Istedenfor å stoppe for politiet, valgte sjåføren å akselerere kraftig og kjørte over rundkjøringen i et kryss mellom Kongsvingervegen og E6.

– Bilen kjørte rett over en rundkjøring på østsiden der det er en blanding av stein og betong på midten, og kolliderte med den, sier Marstad.

Sjåføren mistenkes av politiet for å være ruspåvirket og har fått førerkortet beslaglagt. Det var både menn og kvinner i bilen, både i 20-årene og 30-årene.

– Vi har vært i kontakt med Spesialenheten og de har kommet fram til at vi foreløpig ivaretar saken. Det vurderes ikke til å dreie seg om noen forfølgning ettersom politibilen så vidt rakk å komme seg inn på veien før kollisjonen, opplyser Marstad.