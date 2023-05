Spesialenheten vurderer etterforskning etter bilulykke på Kløfta

NTB

En bil krasjet på E6 ved Kløfta etter å ha nektet å stoppe for politiet. Nå vurderer Spesialenheten for politisaker å starte etterforskning.

Det opplyser operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til NRK.

Det var fem personer i bilen, og to av dem ble alvorlig skadd.

– Bilen befant seg inne på en bensinstasjon på vestsiden av E6 da en patruljebil, som også befant seg på stasjonen, reagerte på at det var veldig mange personer i bilen. Da bilen kjørte ut av stasjonen, valgte patruljebilen å sette på blålys for å foreta en kontroll, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Istedenfor å stoppe for politiet, valgte sjåføren å akselerere kraftig og kjørte over rundkjøringen i et kryss mellom Kongsvingervegen og E6.

– Bilen kjørte rett over en rundkjøring på østsiden, der det er en blanding av stein og betong på midten, og kolliderte med den, sier Marstad.

Sjåføren mistenkes av politiet for å være ruspåvirket og har fått førerkortet beslaglagt. Det var både menn og kvinner i bilen, i både 20- og 30-årene.