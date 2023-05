Bergensartist politianmeldt etter å ha hengt ut voldtektstiltalt

En bergensartist er anmeldt etter at han la ut video og navn på en av de tiltalte i en voldtektssak som foregår i Hordaland tingrett i Bergen. Artisten støtte på den tiltalte i en kiosk og begynte å filme. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

NTB

En artist fra Bergen offentliggjorde lørdag kveld både video og navn på en mann som denne uken har møtt i retten i den mye omtalte gruppevoldtekt-saken.

Mannen ble filmet, navngitt og hengt ut i sosiale medier av artisten, skriver Bergens Tidende. Artisten oppdaget mannen på en storkiosk i Bergen og begynte å filme og snakke til mannen, som prøvde å komme seg vekk.

Mannen er ikke selv tiltalt for gruppevoldtekt, men er tiltalt for seksuell omgang med mindreårig ved en annen anledning. I tillegg er han tiltalt for sovevoldtekt, men nekter straffskyld.

Bergensartisten er nå politianmeldt. Det bekrefter den tiltalte mannens forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs.

Rettssaken, der fem menn er tiltalt for gruppevoldtekt, voldtekt og seksuell omgang med en mindreårig jente, startet mandag denne uken. Allerede samme dag ble en mann bortvist fra rettssalen, etter at han filmet fra rettssaken og navnga de fem tiltalte på Instagram. Saken ble kort tid etterpå anmeldt av flere.

Også de fornærmede i saken er blitt navngitt etter spredning av tiltalepapirer i sosiale medier.