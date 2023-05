Ron DeSantis skjuler detaljer om besøk og reiser

DeSantis sier at den nye loven ikke var hans idé.

Det er ventet at Florida guvernør Ron DeSantis straks vil annonsere at han stiller som presidentkandidat for republikanerne i 2024, skriver Business Insider. Samtidig som DeSantis angivelig gjør seg klar til valgkamp, signerte han denne uken en noe spesiell lov.

Under den nye loven vil detaljer om guvernørens reiser, enten på statlige fly eller private, bli trukket tilbake.

Det inkluderer også navn på ansatte og familiemedlemmer som reiser med DeSantis. Besøkslogger til guvernørens hjem og kontor vil også bli skjult.

Sikkerhetshensyn

Informasjon om DeSantis' reiser og besøkende vil ikke bare bli skjult for ivrige journalister. Politiske motstandere vil heller ikke være i stand til å hente inn verdifull informasjon om Florida-guvernøren.

Besøk og reiser med lobbyister, og andre støttespillere kan være meget relevant for eventuelle politiske motstandere. Om DeSantis er på nippet til å lansere seg selv som presidentkandidat, kan det gi han et nytt kort å spille i den politiske maktkampen.

DeSantis selv forteller at den nye loven ikke nødvendigvis var hans idé, men begrunner den med sikkerhetshensyn.

Mindre innsyn

At den nye loven har med sikkerhet å gjøre, mener Brian Wilcox er useriøst og uforståelig. Han driver den politiske organisasjonen «Integrity Florida».

Han mener befolkningen har rett til å vite hvordan deres skattepenger blir brukt. Han forteller at det DeSantis foretar seg på sine reiser ofte ligner på politisk valgkamp.

Barbara Petersen, administrerende direktør for «Florida Center for Government Accountability», mener den nye loven representerer «det største angrepet på vår lov om offentlige registre» i hennes 35 års arbeid med etikk og åpenhet i Florida.

DeSantis har ikke definitivt svart på spørsmål om han vil stille som president, men er forventet å gjøre det en gang etter at Florida avslutter sin lovgivende periode denne uken, selv om en kunngjøring kanskje ikke kommer før i juni eller senere.