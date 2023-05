To pågrepet etter at flere er ranet i Oslo – skal ha brukt machete

NTB

To personer er pågrepet, mistenkt for ran av flere personer i området Abelhaugen i Oslo. En av gjerningsmennene har truet med en machete, opplyser politiet.

– Politiet har kontroll på to mistenkte etter melding om at flere personer skal ha blitt ranet i området Abelhaugen, ifølge politiet i Oslo. De opplyser at ingen personer er meldt skadd.

– Ransutbyttet var en pakke sigaretter og en caps. Det er kontroll på machete som ble brukt under ranet, opplyser politiet.