Cyberingeniør-student som ikke besto løpetest, vant i retten

NTB

En ingeniørstudent ved Cyberingeniørskolen saksøkte staten etter at han ble nektet vitnemål fordi han ikke løp 3000-meter raskt nok. Nå har han vunnet fram i retten.

Studenten ved Cyberingeniørskolen ble i 2021 nektet vitnemål etter å ha gjennomført bachelor i militære studier i telematikk. Årsaken var at studenten ikke hadde bestått løpetesten, altså løpt 3000 meter på under 14 minutter.

Beslutningen om ikke å utstede vitnemål er ugyldig, har retten nå slått fast, skriver Forsvarets Forum. Det var Teknisk Ukeblad (TU) som først omtalte saken.

Studenten hadde imidlertid gjennomført og bestått 180 studiepoeng, samt bestått alle delemner i studieplanen for cybermilitær befalsutdanning, med unntak av den nevnte løpetesten.

Han mente befalsutdanningen ikke inngår i bachelor ingeniørgraden som det utstedes vitnemål for, og at studieplanen for bachelor ingeniør ikke inneholder krav til løping. Dette er tingretten enig i.

– Tingretten kan ikke se at studieplanen for ingeniørutdanningen gjør bachelorgraden betinget av at studenten også består studieplanen for befalsutdanningen, står det i dommen.

Staten må også betale over 218.000 kroner i sakskostnader til den tidligere ingeniørstudenten.