Arild Hermstad blir ny byutviklingsbyråd i Oslo

MDG-leder Arild Hermstad under en strandfest i MDG-regi fredag kveld. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

MDG-leder Arild Hermstad har takket ja til å ta over som byråd for byutvikling i Oslo fra neste uke av. Han slapp nyheten selv på MDGs landsmøte.

– Jeg har takket ja til å overta som byutviklingsbyråd når Hanna Marcussen går av i neste uke. Det er jeg veldig, veldig glad for, sa Hermstad da han slapp nyheten fra talerstolen på MDG-landsmøtet lørdag.

Han påpekte at posisjonen gir ham nettopp en ny talerstol.

– Og det gir meg selvfølgelig muligheten til å reise rundt i hele landet og snakke om hvordan det er å drive lokalsamfunnsutvikling. Både i bygd og by. Og det gir meg muligheten til å lære av alt dere har gjort, sa Hermstad.

Vokste opp i drabantby

Hanna Marcussen varslet i mai i fjor at hun ikke ønsker å stille til gjenvalg til bystyret i Oslo i kommunevalget i høst og at hun planla å gi seg som byråd etter valget.

Nå tar Hermstad over fra neste uke av.

– Jeg vokste selv opp i en drabantby utenfor Bergen der jeg fikk føle på kroppen at dårlig byutvikling kan gi et utrygt bymiljø og at folk faller utenfor, og det gir meg motivasjon inn i jobben, sier han.

– Samtidig gleder jeg meg vanvittig til å fortsette å lede den nasjonale valgkampen i hele landet.

Vil åpne strandsonen

Fra talerstolen påpekte Hermstad at det er flere av sakene MDG går til valg på, som også er relevante i den nye jobben.

– Overalt der vi går til valg, ønsker vi bedre og billigere kollektivtilbud. Det er kanskje det viktigste valgløftet vi gir, sa Hermstad.

Videre ramset han opp en rekke flere valgløfter.

– Vi ønsker at strandsonen ikke skal være full av stengsler. Vi ønsker å tilgjengeliggjøre fjorden overalt i hele landet. Vi ønsker levende fjorder og utslippsfrie anleggsplasser. Alt dette er ting som jeg kan, og vil, løfte fram når jeg er byutviklingsbyråd i hovedstaden, sier Hermstad.