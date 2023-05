MDG på beach party – nå vil de åpne strandsonen over hele landet

NTB

MDG lover å fjerne stengsler i strandsonen der de får makt etter valget. Fredag koste partiet seg på strandfest i Bærum.

– Det er fantastisk å ha sånne områder tett på der det bor folk. Her skal det jo bo veldig mange flere folk om bare noen år. Det at man har muligheten til å gå ned hit, at det er tilgjengelig for alle, det er jo gull verdt, sier MDG-leder Arild Hermstad til NTB.

Han står på stranden nedenfor MDGs landsmøtehotell på Fornebu, og rundt ham danser og bader partifeller på alle kanter. Musikken pumper hardt.

– Der hvor vi får makten, leter vi hele tiden etter nye områder som kan åpnes opp for fellesskapet. Veldig ofte er det også privatiserte strandsoner, områder som ikke er tilgjengelige for alle, sier Hermstad.

Miljøpartiet er samlet for å ruste seg for lokalvalgkampen, og partilederen lover at det blir flere rekreasjonsområder dersom de får styre i flere kommuner.

Full fres

Klokka er 21.30 og partiet er inne i «den hvite time» etter møteslutt, hvor ingen får lov å drikke alkohol. Men det ser ikke ut til å legge noen demper på strandfesten, snarere tvert imot.

– Det er jo en sterk sammenheng mellom god psykisk helse og tilgang til natur og tilgang til fellesområder. Det viser all forskning, så fellesområder er noe som er veldig viktig for å skape trivsel i by og bygd, sier Hermstad

Partilederen ønsker å forvandle parkeringsplasser, industritomter, asfaltjungler og forlatte lagerbygninger over hele landet, til steder hvor folk kan kose seg.

– Det kan være en gate på Grünerløkka, som blir til en park med masse benker, men det kan også være et forlatt industriområde på bygda eller langs fjorden, som åpnes opp, sier han.

Strid om gjerder

Like bak området hvor festen foregår, har det tidligere vært bråk rundt gjerdene kjendisinvestor Arne Fredly satte opp på eiendommen sin. Han var lei av turister og turgåere som gikk for tett på huset.

Denne saken fikk nylig en løsning, ved at kommunen søkte om å sette opp gjerder på vegne av Fredly. Fylkeskommunen har godkjent planene.

– Formålet er å passe på at turgåere ikke går på de stedene som man ikke skal gå. Man kan gå langs sjøen og transportere seg bortover, men ikke gå opp i hagen, sa Fredly til Budstikka i slutten av april.

På Fredlys eiendom er området ned mot stranden åpent. Men Hermstad påpeker at det ikke er slik alle steder.

– Strandloven må jo følges. Vi må sørge for at områdene er mest mulig tilgjengelige for folk. Vi vet jo at det skjer veldig mye langs Oslofjorden, og at folk stenger igjen, sier han.

Holder seg på land

Gradestokken viser 14–15 grader denne fredagskvelden. Temperaturen i vannet vites ikke, men de som har vært uti, sier at det ikke er så ille.

Men Hermstad holder seg på land. Han lot badetøyet ligge på hotellrommet

– Man trenger ikke bade. Man kan bare være på stranden og «chille», sier han.

Partilederen mimrer tilbake til et besøk han hadde i en flytende badstue i Bodø i vinter – noe han også trekker fram som et fint tiltak i strandsonen.

– Det var ganske kaldt, og det var storm ute. Likevel ligger badstuene der, godt forankret. Og du kan gå ut og bade og gå inn i varmen igjen. Det er jo også en måte å åpne opp fjorden på, sier han.