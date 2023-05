Taxi smadret uteservering i Bergen – fører hevder det var feil på bilen

NTB

Før en taxi krasjet med en benk på Torgallmenningen i Bergen natt til lørdag, smadret den en uteservering. Føreren hevder det var noe galt med bilen.

Politiet har snakket med vitner som sier taxien kom ned fra Vaskerelven, knuste uteserveringen ved Lille Bar og deretter fortsatte i relativt høy hastighet ned Torggaten, skriver Bergensavisen (BA).

Deretter endte turen utenfor Narvesen-kiosken, etter at bilen ifølge vitner «fløy» opp en liten trapp. En fastmontert stolpe som er der som sikkerhetstiltak, ble meid ned.

Ingen personer ble truffet.

Siktet for uaktsom kjøring

Politiets operasjonsleder Frode Kolltveit forteller til BA at de inntil videre etterforsker hendelsen som en trafikkulykke og sier det ikke framstår som en villet handling.

Taxisjåføren, en mann i 40-årene, er fraktet til sykehus for undersøkelser. Da politiet kom fram, var han bevisst og ute av bilen, men skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet.

I en pressemelding ved 10-tiden skriver politiet at sjåføren er siktet for uaktsom kjøring, men at de ser flere mulige forklaringer.

– Politiet etterforsker hendelsen og jobber ut ifra flere hypoteser. En av disse er teknisk svikt på kjøretøyet, skriver politiet i pressemeldingen.

– Ikke skikkelig avhørt

Føreren hevder årsaken var problemer med bilen.

– Sjåføren er ikke skikkelig avhørt, men har i sin korte dialog med politiet gitt uttrykk for at det var noe galt med kjøretøyet, sier operasjonsleder Dan Erik Johannessen til BA.

Politiet har rutinemessig rustestet føreren og tatt beslag i bilen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 4.41 natt til lørdag.