NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 13. mai.

Solskjær sier han tipset United om Haaland



Ole Gunnar Solskjær hevder at han tipset Manchester United om en ung Erling Braut Haaland, seks måneder før han selv ble trener i klubben. Solskjær trente Haaland ett år i Molde før han ble solgt til østerrikske RB Salzburg i 2018.

– Jeg ringe dem seks måneder før jeg ble tilbudt United-jobben, og tilbød ham for fire millioner pund, sa Solskjær på et arrangement med United-supportere i Manchester fredag, ifølge VG. Avisa skriver at Solskjær ikke nevnte superspissen ved navn, men han sa at Molde «hadde denne talentfulle spissen som vi skulle hatt».

Ungarn truer med å blokkere EUs nye sanksjonspakke mot Russland

Ungarn vil ikke godkjenne EUs nye sanksjonspakke mot Russland så lenge den ungarske banken OTP står på Ukrainas liste over Russlands støttespillere. OTP er Ungarns største bank.

Ukrainske antikorrupsjonsmyndigheter førte tidligere i mai opp OTP på sin liste over krigssponsorer, og anklaget den for å støtte terrorisme. Banken er en av de ledende bankene i den russiske finansnæringen, også etter krigen, heter det fra ukrainsk hold.

Frontex: Rekordmange migranter krysser Middelhavet

Aldri før har like mange migranter forsøkt å ta seg til Europa over Middelhavet, ifølge EUs grensebyrå Frontex. I årets fire første måneder økte aktiviteten med nesten 300 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Nesten 42.200 tilfeller ble registrert.

– Jeg har aldri sett dette før, sier Frontex-sjef Hans Leijtens til AFP. Han sier at ruta over Middelhavet nå utgjør mer enn halvparten av de nesten 80.700 uregelmessige ankomstene til EU i år.

Ulv skutt i Stange

Sent fredag kveld ble en ulv skutt ved Jønsberg i Stange kommune i Innlandet. Ulven ble få timer tidligere sett nær bebyggelse. Statsforvalteren i Innlandet ga fellingstillatelse på ulven mindre enn to timer før den ble skutt.

Det er ikke formelt bekreftet at det er ulven som ble observert tidligere, som ble skutt fredag kveld, men Statens Naturoppsyn bekrefter at en ulv er skutt i området.

Borge beholdt 13.-plassen i New Jersey

Celine Borge ligger på delt 13. plass etter tredje runde i LPGA-turneringen i Clifton i New Jersey i USA.

Borge noterte seg for én bogey på femte hull, men åpnet med en birdie på andre hull, før hun slo birdies på både hull nummer ni, elleve, tolv, fjorten og femten. Australske Sarah Kemp og sørkoreanske Jin Young Ko leder etter tredje runde. Begge ligger åtte under par.