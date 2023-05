Tidligere Block Watne-eier har flyttet til Sveits

NTB

Tidligere Block Watne-eier Lars Nilsen har ifølge Finansavisen meldt flytting til Sveits. Millardæren meldte flytting to dager før revidert statsbudsjett ble lagt fram.

Ifølge Finansavisen fryktet Nilsen, i likhet med flere andre velstående nordmenn, en ny exit-skatt i revidert statsbudsjett som ble lagt fram torsdag – altså en skatt som må betales ved utflytting fra Norge.

Sveits har til dels lav formuesskatt, hvilket gjør at nordmenn kan flytte til landet og slippe unna med sveitsisk formuesskatt. Ifølge Kapital var Nilsen god for 1,3 milliarder kroner i 2021.

Finansavisen skriver at de vet at Nilsen sendte flyttemelding tirsdag, to dager før budsjettet ble lagt fram – dog uten noen skattebomber denne gang. Nilsen er i Sveits når Finansavisen kontakter ham. Han avviser ikke Finansavisens opplysninger, men ønsker å forholde seg taus.

– Jeg har ikke noe å si. Ikke per nå, sier Nilsen.

Onsdag sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Dagens Næringsliv at Støre-regjeringens arbeid med skattereformer er over denne stortingsperioden.

– Det kommer ikke store, nye skattegrep, sa Vedum.