Pia Tjelta fikk pris for beste skuespiller

Pia Tjelta mottar prisen for beste skuespiller under utdelingen av Gullruten i Grieghallen i Bergen fredag kveld. Foto: Tuva Åserud / NTB

NTB

Pia Tjelta ble tildelt prisen for beste skuespiller under fredagens Gullruten-utdeling. Prisen fikk hun for rollen i serien Made in Oslo sendt på Viaplay.