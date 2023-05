Ap og Sp vil slå hardere ned på markedsføring av kosmetiske inngrep

NTB

Ulovlig markedsføring av kosmetiske inngrep bør møtes med sterkere reaksjoner, mener Ap og Sp.

De to partiene går inn for økt sanksjonering for ulovlig reklame fra skjønnhetsbransjen.

− Det opprører meg at så mange bryter loven, når vi vet at konsekvensen er økt kroppspress og at det kan være skadelig for barn og unge som eksponeres for slik reklame. Det er så ugreit. Advarsler i seg selv er åpenbart ikke nok for å få bukt med problemet, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Cecilie Myrseth.

Skjønnhetsklinikker og influensere som ulovlig markedsfører blant annet Botox og fillers til barn og unge, kan risikere økt bøtelegging, om partiene får det som de vil.

− Vi får stadig påminnelser om at det er nødvendig at vi fra myndighetssiden sier tydelig ifra om at ulovlig markedsføring ikke aksepteres. Særlig graverende er det at mye av den ulovlige markedsføringen i dag retter seg mot barn og unge. Det er uakseptabelt, sier Hans Inge Myrvold, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.