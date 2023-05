Oslos byrådsleder ber politiet snu om uniformsnekt i pride

NTB

Byrådsleder Raymond Johansen ber politiet snu og tillate uniform i prideparadene. Hvis ikke må justisministeren på banen, sier han.

Politiet varslet fredag at politifolk ikke får gå i uniform i pridetog.

– Dette bør de tenke over dette en gang til. En av begrunnelsene er at politiet kan være et angrepsmål. Når de sprer slikt, må de tenke hvilke signaleffekt de gir, sier Johansen til VG.

– De har gått uniformert i prideparader siden 2005. 25. juni i fjor skjedde det et terrorangrepet mot London Pub i fjor, som traff de skeive miljøet dramatisk. Jeg mener det er et uklokt vedtak av Politidirektoratet, sier han.

Johansen sier at hvis ikke politiet snur, må justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vurdere saken.