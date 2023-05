Støre diskuterte klima og krig med Kinas utenriksminister

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre diskuterte klima og handel, menneskerettigheter og krigen i Ukraina da han tok imot Kinas utenriksminister fredag.

Støre tok imot den kinesiske utenriksministeren Qin Gang i statsministerboligen i Parkveien fredag formiddag. Den kinesiske ministeren er på besøk i Norge etter invitasjon fra utenriksminister Anniken Huitfeldt. De to kollegene skulle møtes for politisk samtale etter møtet med statsministeren.

– Jeg har hatt gleden av å ønske Kinas utenriksminister velkommen til Norge. Vi har hatt en god og innholdsrik samtale om forholdet mellom Norge og Kina, som nå utspiller seg i samarbeid på en lang rekke områder, sa Støre etter møtet med Qin.

Støre sa de to hadde snakket om ting Norge og Kina var enige og ting landene er uenige om. Han gikk ikke detaljer om hvilke temaer som hadde vært diskutert.

– Og vi er enige om at der vi har ulike syn så skal vi håndtere dem direkte og i dialog, sa Støre.

På de områdene hvor det er enighet mellom Kina og Norge framhevet Støre spesielt spørsmål om klima og miljø

– For klima og miljø, naturspørsmål så kan vi oppnå mye sammen, og vi vil søke et særlig tett samarbeid opp mot klimatoppmøtet til høsten, sa Støre.

Krigen i Ukraina

Qin Gang sa at foruten spørsmål om klima og økonomi, hadde to også snakket dypt om krigen i Ukraina.

– Kina vil sende en spesialutsending til Ukraina i nær framtid og vi vil sende ham til Norge eller gi våre norske venner i Beijing en oppdatering på dette. Vi ser fram til å jobbe sammen med den norske regjeringen om en fredelig politisk løsning, sa Qin.

Den norske statsministeren tok også opp spørsmålet om menneskerettigheter med den kinesiske utenriksministeren.

– Vi er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang og for utviklingen i Hongkong. Norge vil fortsette å støtte arbeidet til FNs høykommissær, og jeg oppfordret Kina til å gjøre det samme, sier Støre.

Ulike oppfatninger om menneskerettigheter

Qin Gang sa at Norge og Kina har ulike oppfatninger i spørsmålet om menneskerettigheter, men at landene kan snakke sammen og utveksle synspunkter basert på prinsippet om gjensidighet og likeverd.

– Når det gjelder menneskerettigheter så er det, selv om vi har ulike oppfatninger, så deler vi målet om å gi mennesker et bedre liv til våre to folk. Dette er et hellig mål for det kinesiske kommunistpartiet og regjeringen, å gi folk et bedre liv og mer frihet, sier Qin.