Mystisk og dødelig diaré hos rådyr flere steder i Norge – ber om tips

NTB

Kronisk diaré har blitt observert over store deler av utbredelsesområdet til rådyr. Veterinærer vet ikke hvorfor og ber folk melde fra.

NRK meldte fredag at det var dødelig diaré hos rådyr i Sandefjord. Veterinærinstituttet sier at det er et problem flere steder i landet.

De fleste observasjonene kommer fra det sentrale Østlandet, spesielt i Østfold, men det er også tilfeller i Trøndelag og rundt Mjøsa, opplyser Veterinærinstituttet til NTB.

– Det vi snakker om her er en form for kronisk diaré hvor vi hittil ikke har klart å finne noen årsak, skriver seniorforsker i vilthelse, Bjørnar Ytrehus, ved instituttet i en epost til NTB.

Dyrene er syke over lang tid, og en del av dem magrer av og dør, ifølge instituttet. Tilsvarende syndrom har blitt beskrevet i Danmark og Sverige. Heller ikke der har man klart å finne ut hvorfor dyra blir syke.

Veterinærinstituttet jobber med å finne metoder for å undersøke om diareen kan relateres til mikrobiell ubalanse i fordøyelsen.

– Om folk ser rådyr med diaré på nye steder, så må de gjerne melde fra til Veterinærinstituttet. Dette kan være viktig for å belyse om syndromet sprer seg eller øker i omfang, skriver Ytrehus.