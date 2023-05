17. mai-været er en gåte: – Dette er altså så vanskelig

NTB

Meteorologene omtaler 17. mai-været som en gåte en knapp uke før nasjonaldagen. Hvilken plass i landet som blir den store værvinneren, er umulig å si.

– Det er en gåte. Ingen vet sikkert, men uansett om paraplyen må fram eller om solbrillene må brukes, vi feirer nasjonaldagen med flagg og smil, skriver Meteorologene om 17. mai været på Twitter.

Det er knyttet stor usikkerhet til 17. mai-været i år. Vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen i Meteorologisk institutt utdyper til NTB at de to siste værprognosene for været på nasjonaldagen har vært totalt forskjellige:

– Det er slik at den litt eldre prognosen vår viste at det ville komme litt nedbør i Nord-Norge og en del i Sør-Norge, samt fint vær i Midt-Norge. Derimot viser den siste prognosen vår at det skal bli regn og dårlig vær i Midt-Norge og Nord-Norge, men kjempefint i Sør-Norge. Så det er umulig å si hvordan været vil se ut på 17. mai, opplyser hun.

Årsaken til usikkerheten er at det er ikke er helt klart om det kommer noe lavtrykk og hvor det eventuelt vil plassere seg. I den nyeste værprognosen har det blant annet bygget seg opp et lavtrykk utenfor kysten av Trøndelag.

– Dette er altså så vanskelig. Neste prognose kan være helt forskjellig igjen. Jeg er usikker. Det er umulig å si med sikkerhet hvem som blir værvinner på 17. mai i år. Jeg tror man kanskje må vente til mandag med å få en god prognose, akkurat nå er det så mange små lavtrykk på prognosene våre som ikke har vært der tidligere, sier Skjervagen.