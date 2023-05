Pride-nestor i politiet sier uniformsnekt er et tilbakeslag

NTB

Den pensjonerte politioverbetjenten Bård Stensli sier politiets uniformsnekt i prideparaden er et stort tilbakeslag for skeiv kjærlighet i politiet.

Han sier det er trist at politiet nå nekter sine ansatte å gå i pridetog i uniform. Stensli kjempet i en årrekke for at politiet skulle delta i pridemarkeringene.

– Det er trist. Jeg har lagt ned nesten 20 år med arbeid og energi for dette, sier han til Politiforum.

Han reagerer også på at Forsvaret vil la sine ansatte gå i uniform og spør seg om soldater er mindre utsatt enn politiet.

Politiet har sagt at de oppfordrer sine ansatte til å gå i tog – men ikke i uniform.

– Sverige har gått i parade ni år flere år enn oss. Det å være synlig gjør noe med åpenheten innad i etaten som vi representerer. Det er kun når du ser det at du tror at folk faktisk er der, sier Stensli.