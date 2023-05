Folk med betalingsmerknader får ikke strømstøtte i Lærdal

NTB

Folk som bor i Lærdal kommune, kan falle utenfor strømstøtteordningen hvis de har en trøblete betalingshistorikk.

Har du hatt et tilstrekkelig problem med å betale strømregninger eller andre regninger, får det konsekvenser i Lærdal kommune, skriver Sogn avis.

– Forklaringen er enkel. Vi har gjort et vedtak om at vi skal tilby gunstig strøm til innbyggere og næringsliv. Vi bruker Kraftriket, men det hadde ikke vært noe annerledes om vi hadde brukt et annet selskap. Kraftselskapet utfører vanlige kredittvurderinger, og har man betalingsanmerkninger, så faller man ut, sier ordfører Audun Mo i Lærdal kommune.

Lærdøler med en trøblete betalingshistorikk kan ende med å måtte betale fullpris for strømmen, som i disse dager er 127 øre i snitt. Resten slipper unna med en fastpris på kun 62 øre per kWh.

Ordføreren forteller at Nav hjelper de som ikke får støtte.

– Er det ikke de som har slike betalingsanmerkninger som har mest behov for strømstøtte?

– Absolutt, men det er derfor vi har Nav. For å hjelpe de som trenger denne hjelpen. Kommunen kan ikke være et ekstra Nav, sier Mo til avisen.