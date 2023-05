Foto: Michael Kappeler/Pool photo via AP/NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 12. mai.

Kinas utenriksminister til Norge

Kinas utenriksminister Qin Gang møter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Oslo fredag. Besøket er del av en rundreise til flere europeiske land. Viktige temaer i møtet vil være Ukraina, Taiwan, økonomisk samarbeid, klima og energi.

Norwegians kvartalstall

Norwegian legger fram sine tall for årets 1. kvartal. I fjerde kvartal i fjor endte flyselskapet med et driftsresultat på 1.502 millioner kroner – og tapte 80 millioner kroner før skatt. Konsernsjef Geir Karlsen og finansdirektør Hans-Jørgen Wibstad vil holde presentasjon om tallene klokken 8.30.

MDG åpner landsmøte

Fredag starter landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne på Fornebu. Over 200 delegater fra hele landet skal blant annet behandle endring av prinsipprogrammet og europeisk samarbeid. Et flertall av MDGs landsstyre mener at Norge bør gå i forhandlinger med EU om en avtale, som det norske folket deretter får stemme ja eller nei til. Landsmøtet avgjør om dette skal bli partiets standpunkt. Landsmøtet varer til søndag.

Gullruten i Bergen



Gullruten fyller 25 år, og fredag er det TV-bransjens festaften i Grieghallen i Bergen. Niklas Baarli leder arrangementet der det skal deles ut 22 priser, blant annet hederspris. Morten Thoresen fra Hodet i klemme, Bordtenniskameratene, Demenskoret og Julian Rassat fra Kompani Lauritzen: Tropp 1 er nominert til publikumsprisen.

Leknessund forsvarer rosa trøye

Andreas Leknessund (23) sykler i den rosa ledertrøya når sjuende etappe av sykkelrittet Giro d'Italia kjøres fredag. DSM-mannen får en tøff test i forsøket på å beholde sammenlagtledelsen. Rytterne skal ut på en fjelletappe på totalt 218 kilometer fra Capua og sørover til Gran Sasso. Leknessund leder med 28 sekunder til Giro-favoritten Remco Evenepoel etter seks etapper. Før Leknessund overtok ledertrøya tirsdag var legenden Knut Knudsen eneste nordmann som har vært ikledd den rosa ledertrøya – han hadde den i to dager i 1975 og én dag i 1981.

Eliteseriens kanarifugler i Skien

Fredag spilles oppgjøret mellom Odd og Lillestrøm i Eliteserien i fotball. Lagene er tabellnaboer før møtet på Skagerak Arena. Odd ligger på tredjeplass, mens Lillestrøm ligger på fjerde, begge med ni poeng – mens gjestene fra i Nedre Romerike har en kamp mindre spilt en vertenes seks. De resterende kampene i runde 6 spilles lørdag.