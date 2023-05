Kinas utenriksminister ønsker tettere samarbeid med Norge

Kinas utenriksminister Qin Gang møtte torsdag representanter fra norsk næringsliv i Oslo. Fredag skal han møte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Foto: Michael Kappeler / AP / NTB

NTB

På et møte med norske næringslivsledere torsdag sa Kinas utenriksminister Qin Gang at de to landene må samarbeide tettere.