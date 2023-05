Ekspertgruppe reagerer på nye kostråd for ultraprosessert mat

NTB

I juni kommer det nye nordiske kostråd, men flere av ekspertene bak materialet rådene er basert på, kjenner seg ikke igjen i anbefalingene.

Rundt 400 eksperter innen ernæring, helse og bærekraft har gått gjennom store mengder forskning på ulike næringsstoffer og matvaregrupper. Dette har de oppsummert i en rekke bakgrunnsartikler som er bakgrunnen for anbefalingene en såkalt NRR-komité nå har sendt ut på høring, skriver Bergens Tidende.

Nå reagerer flere av ekspertene som bidro til de nye rådene, kraftig på anbefalingene for ultraprosessert mat. Blant dem er Filippa Juul, ernæringsforsker ved NY University School of Global Public Health.

– Studiene er veldig entydige på at det er sterke assosiasjoner mellom ultraprosessert mat og flere typer helseutfall, som mortalitet, fedme og diabetes. Jeg står for det jeg skrev i bakgrunnskapitlet, men ikke for det komiteen har skrevet i sluttrapporten, sier Juul.

I bakgrunnsartikkelen var det klare anbefalinger om å begrense inntaket av ultraprosessert mat og velge mat som er mindre prosessert når det er mulig. Men i NNR-komiteens anbefalinger gis det ingen anbefalinger om ultraprosessert mat.

– Vi har gode argumenter og en klar logikk for hvorfor vi i utkastet foreslår at man ikke bør gi råd om ultraprosessert mat, sier Rune Blomhoff som leder NNR-komiteen.

Han påpeker at de fortsatt arbeider med rapporten, vurderer alle innspill og om de foreløpige konklusjonene bør justeres.

– Vår endelige konklusjon vil være godt begrunnet og dokumentert i rapporten som kommer i juni. Vi diskuterer og vurderer fortløpende innholdet i hele rapporten, spesielt alle kostrådene, sier Blomhoff.