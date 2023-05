Trond Giske vil verve flere medlemmer i Trøndelag

Trond Giske sier de vil verve flere medlemmer i Trondheim. Her er han på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo forrige helg. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Trond Giske sier at Nidaros Sosialdemokratisk Forum vil legge mer vekt på å verve medlemmer i Trondheim.

Det skjer etter at landsmøtet i Arbeiderpartiet innskrenket det Giske-ledede lokallagets makt. Heretter skal medlemmenes bostedsadresse være avgjørende når delegater til blant annet landsmøtet skal fordeles

– Heldigvis er folk mer kamplystne enn resignert. Jeg opplever at i stedet for å miste motet, så får de mer krefter til å stå på og verve, sier Giske om medlemmene i Nidaros Sosialdemokratisk Forum til Adresseavisen.

Giske-laget er det største i landet med over 4000 medlemmer. Men vel 2000 av medlemmene kommer fra andre steder enn Trondheim.

Ifølge Giske har 40–50 medlemmer meldt seg ut av lokallaget, og dette skjedde hovedsakelig på søndag og mandag etter vedtaket på landsmøtet. Han sier at de også har fått 20–30 nye medlemmer, og at de fortsatt har over 4000 medlemmer til sammen.

Giske forteller at de nye medlemmene hovedsakelig er fra Trondheim, og at de nok kommer til å legge ekstra stor vekt på å verve nye medlemmer i Trondheim.