Ann-Helen Karlsens drapsmann dømt til ny forvaring

NTB

Mannen som i 2010 ble dømt til 15 års forvaring for å ha drept Ann-Helen Karlsen, er dømt til ytterligere fire års forvaring.

Sørlendingen ble i 2019 prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på ti års fengsel. Et vilkår for løslatelsen var at han klarte å holde seg rusfri, men det klarte han ikke, skriver Fædrelandsvennen.

Etter løslatelsen har mannen vært pågrepet og fengslet to ganger for gjentatte brudd på vilkårene for prøveløslatelse. Sist gang var i desember i fjor.

Etter flere positive rusprøver gikk påtalemyndigheten til retten med krav om at forvaringen blir forlenget med fem år. Nå har Agder tingrett besluttet at forvaringen forlenges med fire år. Retten slår fast at det er en «reell og kvalifisert fare» for at 52-åringen vil begå alvorlige voldslovbrudd hvis han løslates.

– Domfelte er uenig i rettens vurderinger, og dommen vil bli anket, sier forsvarer Anders Westeng til Fædrelandsvennen.

Under rettssaken fremholdt forsvareren at hans klient har gjennomført soningen uten anmerkninger og ikke begått voldshandlinger etter løslatelsen.

Retten valgte å legge avgjørende vekt på 52-åringens økende rusbruk etter løslatelsen. Prøvene har vist spor av både alkohol, cannabis, amfetamin og GHB.

Den drapsdømte mannen var tidligere samboer med Ann-Helen Karlsen som sist ble sett natt til 6. mars 2005. Det var ingen tekniske bevis som knyttet 52-åringen til drapet, og liket av Karlsen ble aldri funnet.

Tre år etter drapet gikk imidlertid mannens ekskone til politiet og fortalte at hun hadde vært vitne til drapet, og at Karlsen var blitt dumpet i sjøen i Tananger etterpå.