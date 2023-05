Russ ble ikke syke av ukjent dop

NTB

Det ble ikke funnet spor av syntetisk dop i blodprøver fra to av ungdommene som ble innlagt på sykehus etter russetreffet i Halden i april, melder VG.

Fem ungdommer ble natt til søndag 23. april sendt til Kalnes sykehus i Sarpsborg med symptomer på forgiftning etter et russetreff på Fredriksten festning i Halden. En sjette person oppsøkte sykehuset senere samme dag.

Noen fikk pusteproblemer eller smerter, andre besvimte eller fikk blackout.

Overlege Dag Jacobsen i Giftinformasjonen sa dagen etter til VG at det kunne dreie seg om et nytt dop i omløp, trolig syntetisk. Han sa at de som ble sendt til sykehus, hadde uvanlige symptomer.

Nå er svarene kommet på prøvene som ble tatt ved sykehuset.

– Det er ikke avdekket spor av nye syntetiske stoffer eller andre uforklarlige funn, heter det i en tekstmelding fra sykehuset til to av ungdommene, skriver VG.

Sykehuset vil ikke kommenterte funnene overfor VG og viser til at det kommer en pressemelding fra politiet fredag.