Viken får dekket skilsmissekostnadene

Viken har fått løfter om at hele søknadssummen på 377 millioner for å dele fylket i tre, innvilges. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Viken har fått løfter om at hele søknadssummen på 377 millioner for å dele fylket i tre innvilges. Det framgår i et brev fra regjeringen til fylkesrådet.

Fylkesrådet sendte i høst en søknad om dekning av kostnadene ved å splitte opp fylket og ba om 377 millioner kroner. Det har de nå fått innvilget, skriver Drammens Tidende.

Svaret på søknaden kom i brevs form fra kommunal- og distriktsdepartementet.

– Etter en helhetlig vurdering vil Viken fylkeskommune få formelt tilsagn om 377 millioner kroner i kompensasjon, som tilsvarer beløpet det er søkt om, heter det i brevet Viken fylkeskommune mottok torsdag. Summen skal dekke utgiftene med å dele Viken og etablere nye Akershus, Buskerud og Østfold fylker.

Forutsetninger for en god start

– Jeg er glad for at regjeringen innfrir. Dette er viktig for å gi Akershus, Buskerud og Østfold de beste forutsetninger for å få en god start, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) til egne nettsider.

De tre fylkene som skal oppløses (Viken, Vestfold og Telemark, og Troms og Finnmark), pluss Ålesund, har søkt om 845 millioner kroner i støtte, men i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslås det å bruke 204,7 millioner kroner til oppsplitting – på toppen av de 200 millionene som ble satt av i statsbudsjettet.

Det er bare halvparten av summen fylkene har bedt om.

Over flere budsjetter

– Departementet vil komme tilbake med forslag til ytterligere bevilgninger på et senere tidspunkt, står det i brevet. Det står også at fylkene vil få svar på sine søknader etter hvert som disse ferdigbehandles, skriver NRK.

– Når vi har fått brev fra departementet om at søknaden er innvilget, forutsetter vi at brevet er korrekt. Men så er det også slik at pengene kommer over flere budsjetter, og at noe kommer i 2023 og noe i 2024, sier Jacobsen.