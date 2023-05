Flere uregelmessigheter oppdaget i Foreningen for barnepalliasjon

Andreas' hus på Eg i Kristiansand var foreningens største prosjekt. Planen var at syke barn og unge skulle kunne tilbringe den siste tiden av livet her sammen med familien. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Styret i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) har oppdaget økonomiske uregelmessigheter som ikke har vært kjent tidligere.

FFB opplyser i en pressemelding torsdag at uregelmessighetene er skjedd før det sittende styrets funksjonstid. Dagens styre ble valgt på en generalforsamling i april etter at det foregående styret i FFB hadde foreslått å legge ned foreningen.

I januar publiserte Helsedirektoratet en knusende rapport fra PwC der det ble avdekket en rekke kritikkverdige funn knyttet til pengebruken i FFB.

Alle ansatte ble sagt opp, og foreningen sa i april at de måtte selge en leilighet og en bil for å innfri kravet fra Helsedirektoratet om å betale tilbake 4,2 millioner og 448.000 kroner til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tyder ikke på personlig vinning

Grunnlegger og tidligere generalsekretær i foreningen, Natasha Pedersen, ble oppsagt som generalsekretær i foreningen som følge av rapporten.

Knut Johannessen, styreleder i FFB, sier torsdag at et enstemmig styre har besluttet å overlevere den nye informasjonen til Helsedirektoratet.

– Vi har oppdaget disposisjoner som ikke synes å ha vært kjent for granskerne. Opplysningene er oversendt PwC, og vi har vært i møte med Helsedirektoratet og orientert om funnet. Det er imidlertid ingenting som tyder på at noen har hatt noen personlig økonomisk vinning av det vi er kommet over, sier Johannessen.

– Bare trist

Det sittende styret tar sterkt avstand fra funnet.

– Det hele er bare trist, sier styrelederen, og legger til at det nye styret står for åpenhet og transparens.

– Vi ønsker å holde våre medlemmer og offentligheten godt orientert om det som skjer. Foreningen har mottatt store offentlige tilskudd. Det er helt sentralt for oss å følge alle regler og retningslinjer på dette området, sier styrelederen.