E6 mellom Dombås og Oppdal stengt etter steinras

NTB

Et steinras stenger torsdag E6 i Drivdalen mellom Dombås og Oppdal. Ingen ble truffet av raset. Hvor lenge veien vil bli stengt er ikke avklart.

E6 mellom Oppdal og Dombås er stengt på grunn av steinras, opplyser Vegtrafikksentralen Midt-Norge. Nødetatene fikk melding om raset i Drivdalen i Oppdal kommune klokken 17.05.

– Det er et stort ras, fire-fem steinblokken har falt ut i veibanen, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– Inntil videre er det omkjøring via riksvei 3 Østerdalen, så det kan bli en lang omvei, sier trafikkoperatør Frank Nilsen ved Vegtrafikksentralen Midt-Norge. (VTS).

Ingen biler ble truffet av raset og både geolog og entreprenør er på vei til stedet.

Entreprenøren er ifølge VTS ventet på plass rundt 18.15, så blir det tatt en vurdering etter at veien er ryddet, men hvor lenge stengningen vil vare er ikke avklart.

– Dette er en strekning som har vært berørt av ras. Det har tidligere gått mange småras her, sier Nilsen

Operasjonsleder Oseid opplyser at raset gikk ikke så langt fra grensen til Innlandet, rundt to mil nord for Hjerkinn i Dovre.