Prisøkningen løper fra avgiftene

NTB

Det meste øker mer i pris enn ventet i år, men avgiftene blir ikke justert. Dermed vil de relativt sett kunne bli lavere på en rekke varer.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram torsdag, gjør regjeringen en rekke grep for å kompensere for økt pris- og lønnsvekst i samfunnet. Blant annet får sykehusene og kommunene flere milliarder kroner mer.

I år er det nemlig ventet at både prisene og lønningene vil øke med over 5 prosent. Men da regjeringen la fram årets statsbudsjett i oktober, la de til grunn en prisøkning på 2,8 prosent i år.

Samme anslag dannet også grunnlag for de fleste avgiftene, som ble økt med et kronebeløp tilsvarende 2,8 prosent i statsbudsjettet.

Men regjeringen øker altså ikke avgiftene for å holde tritt med prisøkningen. Dermed vil avgiftene relativt sett kunne bli lavere på en rekke varer.

For eksempel har prisen på alkohol og tobakk allerede til steget med 2,9 prosent fra desember til april, ifølge konsumprisindeksen fra SSB.

Avgiftssatsene holder seg imidlertid stabile på 303 kroner per 100 sigaretter, og 22,15 kroner per liter øl ut året, uansett hvor mye prisene skulle øke videre. Avgiften på brennevin er for øvrig på 8,45 kroner per volumprosent per liter og tilsvarende 4,95 for vin.