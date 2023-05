Mann alvorlig skadd i arbeidsulykke i Sogn

NTB

En mann er fløyet til Haukeland sykehus med alvorlige skader etter en arbeidsulykke i Gulen i Sogn.

Ifølge Bergens Tidende satt mannen i en truck som veltet. Han var inn og ut av bevissthet før han ble fløyet til Haukeland.

Tjenestestedsleder Kjell Idar Vangberg i Nordhordland politistasjonsdistrikt sier til avisen at Arbeidstilsynet er varslet, og at politiet har opprettet sak.

– Dette er en veldig stor truck som har veltet. Mannen ble kastet ut av trucken og ble skadd. Førerhuset er cirka tre meter over bakken, så han har falt flere meter, sier Vangberg.

Han sier mannen ikke er livstruende skadd, men at han er alvorlig skadd og trolig må opereres i løpet av dagen. Politiet har avhørt en rekke vitner som var på stedet.

– Det er mulig at det er et bløtt underlag som førte til at trucken veltet. Mannen har alle papirer i orden. Vi har sikret en del ting på stedet, sier Vangberg.