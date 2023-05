Politiet: – Må sannsynligvis redusere antall stillinger og aktivitet

NTB

Politiet styrkes i revidert nasjonalbudsjett (RNB), men budsjettet er likevel stramt og prioriteringen vil påvirkes.

– Vi er glad for og fornøyd med styrkingen regjeringen nå legger opp til. Samtlige enheter vil oppleve at midlene fra RNB vil gi lettelser i en anstrengt driftssituasjon som følge av blant annet høy prisstigning. Midlene vil kunne gi et pusterom for å vurdere effektive sparetiltak som på sikt vil bidra til en bedre balansering av lokale budsjetter, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Roger Bjerke.

Bjerke vil fortsatt kategorisere budsjettsituasjonen som stram, både på grunn av høy prisvekst og på grunn av utfordringer med å balansere budsjettene.

– Politiet må sannsynligvis likevel redusere antall stillinger og aktivitet. Dette innebærer ikke bruk av oppsigelser, men jeg forventer at vi vil se eksempler på utsatt rekruttering ved ledighet, sier Bjerke.