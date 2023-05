Kjersti Haugland: – Dette er ikke et stramt budsjett

Regjeringen øker oljepengebruken med 56 milliarder kroner. DNB Markets-sjeføkonom Kjersti Haugland, mener dette rimer dårlig med Vedums uttalelser fra i høst.

Regjeringen vil bruke 372,6 milliarder oljekroner i revidert budsjett, en økning på nesten 56 milliarder. Haugland sier at økningen er noe høyere enn det de hadde sett for seg.

– Budsjettet kommer nok til å bidra til å løfte norsk økonomi og aktiviteten i norsk økonomi. I en tid hvor inflasjonen er høy vil dette bidra på marginen til å styrke vår tro på at Norges Bank vil øke renten til 4 prosent i september, sier Haugland til NTB.

– Det rimer ikke

Hun sier videre at det er ikke dette budsjettet som virkelig driver inflasjonen.

– Det er alt det som har skjedd i forkant, blant annet offentlig pengebruk under pandemien, og så er det internasjonale faktorer som spiller inn.

Da statsbudsjettet ble lagt fram i høst, uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at regjeringen ville stramme inn i bruken av oljepenger. Dette mener Hauland rimer dårlig med det budsjettet som ble lagt fram torsdag.

– Det rimer ikke, også har nok politikerne peke på at det er gode grunner til at det har blitt slik, men dette er jo ikke noe stramt budsjett, sier Haugland.

– Vi nærmer oss 4 prosent rente mer enn før

Økonomiprofessor Ola Grytten mener regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til dels har måttet forlate den budsjettdisiplinen de viste i høst.

– Det er dels for å kompensere for prisstigningen, og dels trolig fordi det er kommunevalg, sier Grytten, som er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Han mener at det er vanskelig å se for seg at den økte pengebruken ikke vil virke inflasjons- og rentedrivende.

– Det er ikke lett å si hvor stor effekt den vil ha, men vi nærmer oss 4 prosent rente enda mer enn før.

Forventning om kompensasjon

Grytten sier det var en forventning om at mange vil få kompensert for høstens og vinterens prisstigning.

– Men hvis du har inflasjon som skyldes for mye penger i systemet, og kompenserer med økt pengebruk – da må man heller bite i det sure eplet og sørge for at det ikke blir kompensert.

Budsjettet er nok «litt mer spandabelt» enn Norges Bank hadde tenkt, mener Grytten. Han kaller også det økte uttaket fra oljefondet «litt paradoksalt».

– De beveger seg helt på grensa, og normalt vil man tenke at med stor mangel på arbeidskraft i de fleste bransjer vil man ta ut mindre istedenfor.

Han understreker imidlertid at det neppe har vært noen lett oppgave for regjeringen.