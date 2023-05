NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 11. mai.

Revidert nasjonalbudsjett

Torsdag legger regjeringen fram den oppdaterte versjonen av årets statsbudsjett. Revidert nasjonalbudsjett legges fram klokken 8. Regjeringen har signalisert at de skal bruke mer oljepenger og gir pengene blant annet til sykehus og politi. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har sagt at avgiftene ikke skal økes.

Italiensk statsbesøk

Torsdag kommer Italias president Sergio Mattarella og hans datter Laura Mattarella til Norge. Besøket er en gjenvisitt etter kongeparets statsbesøk til Italia i 2016. Siden kongen er sykmeldt er det kronprinsen som gjennomfører det planlagte programmet. Blant annet skal paret besøke Stortinget. Presidenten og hans datter fortsetter besøket sammen med kronprins Haakon og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Trondheim fredag.

USA opphever koronalover

Fra og med torsdag er ikke koronavaksine lenger et krav for å kunne reise inn i USA, og myndighetene opphever erklæringen om at covid-19 utgjør en nasjonal folkehelsetrussel.

Semifinaler i Europaligaen og Conferenceligaen

Torsdag spilles semifinaler i både Europaligaen og Conferenceligaen. I Europaligaen må Roma må klare seg uten norske Ola Solbakken i møtet med tyske Leverkusen. Nordmannen er ikke er registrert for spill i Europa for sin italienske klubb. I den andre semifinalen møtes Juventus (Italia) – Sevilla (Spania). I Conferenceligaen spilles oppgjørene Fiorentina (Italia) – Basel (Sveits), og West Ham (England) – AZ Alkmaar (Nederland).

Leknessund forsvarer rosa trøye

Andreas Leknessund (23) sykler i den rosa ledertrøya når sjette etappe av sykkelrittet Giro d'Italia kjøres torsdag. DSM-mannen skal da holde unna på en 162 kilometer lang og kupert etappe. Den har start og målgang i Napoli. Før Leknessund overtok ledertrøya tirsdag var legenden Knut Knudsen eneste nordmann som har vært ikledd den rosa ledertrøya. Han hadde den i to dager i 1975 og én dag i 1981.