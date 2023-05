NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 11. mai.

Trump sier han vil benåde kongresstormere om han blir president igjen

Donald Trump sier at han vil benåde flere av dem som er blitt dømt i rettssaker om stormingen av Kongressen, om han vinner presidentvalget neste år. Trump deltok på et folkemøte i New Hampshire i natt.

– Jeg har lyst til å benåde mange av dem. Jeg kan ikke si hver eneste en, for et par av dem mistet nok kontrollen, svarte Trump. Videre sa han at det vil skje veldig tidlig i en eventuell ny presidentperiode. Ellers snakket ekspresidenten i kjent stil om kjennelsen som kom mot ham tirsdag i søksmålet fra skribenten E. Jean Carrolll, og om Ukraina-krigen.

Reuters: Framgang i samtalene mellom partene i Sudan



Det er framgang i samtalene mellom den sudanske hæren og den paramilitære gruppa RSF, og en våpenhvile ventes snart, opplyser kilder til Reuters. Samtalene mellom partene ble innledet lørdag og foregår i Saudi-Arabias hovedstad Jeddah.

Etter flere dager uten synlige framskritt, fortalte en kilde tett på meklingen til Reuters onsdag at det er gjort framgang, og at en enighet om våpenhvile kan ventes snart. En annen kilde opplyser til nyhetsbyrået at partene nærmer seg en avtale. Samtalene fortsatte utover natta.

Arbeidstilsynet fant regelbrudd i sju av ti kontroller i utelivsbransjen

Arbeidstilsynet har det siste året gjennomført over 1000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen. Kontrollene avslørte regelbrudd hos 70 prosent av dem.

– Det er viktig og riktig å føre tilsyn med overnattings- og serveringsbransjen, det ser vi tydelig på antall brudd på lovverket som vi har avdekket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet

Tilsynene var uanmeldte og ble gjennomført over hele landet i perioden fra januar 2022 til januar 2023.

Regjeringen styrker barnevernet i revidert budsjett

Barnevernet skal styrkes med 260 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det kommer i tillegg til en prisjustering i tråd med prisveksten.

– Vi bevilger 260 millioner kroner til det statlige barnevernet, og i tillegg kommer det 13,5 millioner til spesialiserte fosterhjem. Det er cirka 175 millioner som kommer i tillegg til prisveksten, så dette er en stor styrking og veldig viktig for de ungene det gjelder, sier barne- og likestillingsminister Kjersti Toppe (Sp) til Klassekampen.

Militærtopp i Islamsk hellig krig blant tre drepte i israelsk angrep mot Gaza



Mannen som er ansvarlig for rakettangrepene til Islamsk hellig krig, ble drept i et israelsk angrep mot Gazastripen natt til torsdag.

Lederen, som er identifisert som Ali Ghali, ble drept i et angrep mot Khan Younis-området sør på Gazastripen natt til torsdag, opplyser både det israelske forsvaret og Islamsk hellig krig. Også to andre høytstående ledere i den militante palestinske gruppa ble drept, og sju andre ble såret, skriver avisa Haaretz.