SV forventer kraftfulle budsjettgrep fra regjeringen – frykter ny ryddejobb

NTB

SV har en klar ønskeliste til revidert nasjonalbudsjett, men frykter at de nok en gang må bære mye ansvar for å flytte politikken i forhandlinger med Sp og Ap.

– Jeg håper på nye og kraftfulle grep fra regjeringen, men er redd SV må rydde opp på viktige områder i forhandlingene, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Torsdag morgen legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatert versjon av statsbudsjettet.

– Vi er halvveis i stortingsperioden, der et stort flertall stemte på partiene på venstresiden. Dessverre er status at vi ikke har kommet langt nok med å rydde opp etter Høyre-regjeringen, verken når det gjelder reduksjon av ulikhet eller i klimagassutslipp, sier Kaski.

Vil redusere fattigdommen

SV er regjeringspartienes foretrukne partner i budsjettforhandlingene, og partiet er nøkkelen for at regjeringspartiene Ap og Sp får flertall i Stortinget.

Kaski sier at de vil jobbe for et budsjettforlik som får Norge videre på «de viktigste utfordringene».

– Få ned de økonomiske forskjellene, redusere fattigdommen og få ned klimagassutslippene. Da må vi øke ytelsene til de som sliter mest med dyrtiden, sier hun.

Hun utdyper ønskelisten:

– Samtidig må vi styrke den brede velferden, sånn at ikke prisveksten gir varige kutt og svekkelse i tjenestene til folk. Og vi må få til raskere omstilling vekk fra olje og raskere utbygging av havvind og flere tiltak for å få ned klimagassutslippene nå.

Vil ha mer til strømsparing

Onsdag var også SVs energi- og miljø politiske talsperson, Lars Haltbrekken, ute med et ønske til regjeringens reviderte nasjonalbudsjett:

– Etter at Arbeiderpartiet vedtok en milliard kroner mer til energisparing på landsmøtet i helga, regner jeg med at regjeringa trapper opp satsinga når de presenterer revidert nasjonalbudsjett. Skal vi hjelpe folk gjennom enda en vinter med høye strømpriser, så må vi få på plass endringer nå, sa Haltbrekken til NTB.

Arbeiderpartiet vedtok i helgen å styrke støtten til energieffektiviseringstiltak gjennom Enova med en milliard kroner.

Regjeringen har allerede sagt at de kommer med 100 millioner kroner ekstra til å redusere energiforbruket i for eksempel kommunale utleieboliger eller eldrehjem i budsjettet, men SV mener dette ikke er i nærheten av summene som trengs totalt.

Ved tidligere budsjettforslag fra regjeringen, har SV reagert på at de måtte forhandle inn politikk som allerede var vedtatt av Sp eller Ap.