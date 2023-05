Nortura innfører kjønnssortering av rugeegg – Dyrevernalliansen er lettet

NTB

Som første eggleverandør i Norden har Nortura investert i teknologi for kjønnssortering av rugeegg. Dyrevernalliansen mener det er gode nyheter.

Om få uker installeres Nordens første maskin for kjønnssortering av rugeegg på rugeriet til Steinsland Co på Bryne, der Nortura er deleier.

Den nye teknologien gjør at man kan identifisere kjønnet på kyllingene halvveis i rugeprosessen, istedenfor etter klekking, som har vært praksis fram til nå. For å gjøre dette benyttes avansert teknologi på DNA-nivå.

Gjennom en hormonanalyse av væske fra egget, kan man fastsette om embryoet er hann- eller hunkjønn, heter det i en pressemelding fra Nortura.

Det nye systemet gjør at den vanlige metoden, som er langt mer omdiskutert, snart kan være et tilbakelagt kapittel. Det gleder Dyrevernalliansen.

Gode nyheter

– Hønene som legger egg, har brødre, men gutta kan ikke verpe. Fordi de er av en rase som er avlet først og fremst for å legge flest mulig egg, har de lite kjøtt på kroppen. Derfor er det mer lønnsomt å avlive dem som nyklekkede, enn å fôre dem opp. Vanlig praksis er å hive dem i en kvern med hurtigroterende kniver. Rundt 3,6 millioner hannkyllinger kvernes i hjel hvert år i Norge, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Hun mener Norturas nye metode er veldig gode nyheter om det hun kaller «et forferdelig tema».

– Forskningen er fortsatt noe usikker rundt tidspunktet for smerteoppfattelsen til kyllingembryoet, så det er rom for ytterligere forbedringer både med å få ned alderen for eggsortering, og med hensyn til effektivitet og kostnad. Men dette er et stort steg i riktig retning, sier hun til NTB.

Opprop

Dyrevernalliansen har kartlagt hvilke metoder som finnes per i dag, og fulgt utviklingen tett. Over 20.000 forbrukere har skrevet under et opprop, og i Stortinget har både Venstre, SV, Høyre, Frp og MDG krevd fortgang for å få slutt på kverning av kyllinger.

Nortura peker på at både de og Steinsland Co historisk sett har gjort flere tiltak som senere har blitt bransjestandard – både når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, sikre biosikkerheten og å utvikle dyrevelferden.

– Nå skal vi sammen jobbe for at kjønnssortering av rugeegg blir en ny og bedre standard for eggproduksjon i Norge, sier konserndirektør for hvitt kjøtt, egg og langtidsholdbart i Nortura, Siw Dejligbjerg Steen.