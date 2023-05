Regjeringen styrker barnevernet i revidert budsjett

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) legger 260 millioner kroner ekstra på bordet for å styrke barnevernet i det reviderte budsjettet som legges fram torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Barnevernet skal styrkes med 260 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det kommer i tillegg til en prisjustering i tråd med prisveksten.

Barne- og likestillingsminister Kjersti Toppe (Sp) sier til Klassekampen at barnevernet er en av de store vinnerne i det reviderte budsjettet som legges fram av regjeringen torsdag.

– Vi bevilger 260 millioner kroner til det statlige barnevernet, og i tillegg kommer det 13,5 millioner til spesialiserte fosterhjem. Det er cirka 175 millioner som kommer i tillegg til prisveksten, så dette er en stor styrking og veldig viktig for de ungene det gjelder, sier Toppe til avisen.

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen ønsker å gradvis fase ut kommersielle aktører fra barnevernet, og Toppe sier at regjeringen ønsker å styrke det statlige barnevernet slik at kapasiteten er på plass når de private aktørene forsvinner.

– 60 millioner av de 260 vi bevilger til det statlige barnevernet, er en direkte øremerking for å styrke de statlige institusjonene slik at de kan avlaste de kommersielle, sier hun.