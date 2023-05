Opposisjonen vil ha ekstern gransking etter 25. juni-skytingen

Blomster ble lagt utenfor puben Per på Hjørnet og London pub, der skytingen skjedde natt til 25.juni i fjor. Foto: Geir Olsen / NTB

Opposisjonen på Stortinget er kritisk til at justisministeren ikke har tatt initiativ til ekstern gransking av E-tjenesten etter masseskytingen i Oslo sentrum.

To menn, 54 og 60 år gamle, ble skutt og drept ved London pub og Per på hjørnet i Oslo natt til lørdag 25. juni i fjor, dagen før den planlagte Pride-marsjen. 23 personer ble skadd. Spørsmålet flere stiller seg, er hva de hemmelige tjenestene visste forut for skytingen.

– Om ikke justisministeren selv tar initiativ til en ekstern gransking der også etterretningstjenesten er med, kommer Frp til å fremme forslag om dette i Stortinget, sier Per-Willy Amundsen (Frp) til NRK.

8. juni skal et politiutvalg levere sin rapport om håndteringen av masseskytingen i Oslo. Etterretningstjenesten er ikke en del av det som granskes. Men E-tjenesten har levert en skriftlig redegjørelse som evalueringsutvalget har fått.

– Spørsmålet er om dette kunne vært forhindret, og vi kan ikke leve med at en intern evaluering skal avgjøre det, sier Amundsen.

Zaniar Matapours forsvarer mener at PST og Etterretningstjenesten kan ha visst nok til å avverge terroren. Matapour er siktet for terror og drap etter masseskytingen. Den kjente islamisten Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror.

Matapour skal ha hatt flere lapper med Bhattis telefonnumre i lommen da han skjøt mot utestedene, ifølge Aftenposten, som har fått innsyn i dokumenter fra etterforskningen. Bhatti var i Pakistan da angrepet skjedde, men han er likevel siktet for blant annet medvirkning til grov terrorhandling og medvirkning til drap og drapsforsøk. Strafferammen er fengsel i inntil 30 år.