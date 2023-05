Strømproblemene på Drammenbanen og Askerbanen er rettet

NTB

Togtrafikken på Drammenbanen og Askerbanen går onsdag kveld som normalt etter at strømproblemer i flere timer førte til forsinkelser.

Strømproblemene førte til at færre spor ble tatt i bruk mellom Sandvika og Billingstad. Feilen ble først meldt like før klokken 16. Klokken 22.45 opplyser Bane Nor at feilen er rettet og at trafikken går som normalt.

Det var Hovedbanen L1, Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm som var påvirket av problemene.

Vy skriver at det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil de er i normal drift.