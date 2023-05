Svinesund: Antall tollere halvert på ti år

– Tilbakemeldingene fra tollerne er at dette er utrolig frustrerende.

Svinesund er Norges største grenseovergang for biltrafikk. Under pandemien var det streng grensekontroll her og ved alle grenseovergangene i landet for øvrig. Da var det politi, helsevesen, tollere og folk fra Forsvaret å se ved grenseovergangene.

Nå som pandemien er over, er situasjonen tilbake til normalen med langt færre kontroller.

– Vi er dypt bekymret

Men normalen er en situasjon som bekymrer mange i Tolletaten, skriver Dagsavisen.

– Grensene svekkes fortløpende. Sykefraværet øker i takt med den krevende ressurssituasjonen. Vi er dypt bekymret for leveransene våre på de fleste områdene nå. Situasjonen er uholdbar, og vi håper regjeringen nå ser alvoret, sier Karin Tanderø Schaug, leder i Norsk Tollerforbund, til Dagsavisen.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av 35 millioner kroner til en kjøretøyskanner på Magnormoen grenseovergang, opplyser finansminister Trygve Slagsvold Vedum til avisen.

Sunket drastisk

Antall personer på grenseovergangen ved Svinesund har sunket drastisk de siste ti årene. Tollsjef Wenche Fredriksen og tillitsvalgt Håvard Lillemoen Johansen anslår overfor Dagsavisen at antall operative tjenestepersoner er halvert.

Det er mange biler tollerne ønsker å stoppe, men grunnet få ressurser blir ikke disse stoppet.

– Tilbakemeldingene fra tollerne er at dette er utrolig frustrerende, sier Fredriksen til Dagsavisen.