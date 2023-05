Spesialenheten oppretter sak etter vådeskudd inne på Kongsberg politistasjon

NTB

Politiet avfyrte vådeskudd inne på Kongsberg politistasjon med en hagle som var levert inn som følge av våpenamnestiet.

– Det er rutiner for registrering og sikring av våpen ved innlevering, og i dette tilfellet viste det seg at våpenet var ladd, og det gikk av et skudd under undersøkelse av det innleverte våpenet, sier leder for Felles enhet for Utlending og forvaltning i Sørøst politidistrikt, Torill Sorte i en pressemelding.

Ingen ble skadd som følge av skuddet. Hendelsen fant sted 5. mai.

Det er rutinemessig opprettet sak og gjennomført nødvendige undersøkelser på stedet, og hendelsen er rapportert til Spesialenheten for politisaker.

– Dette er selvsagt en uønsket hendelse. Vi har rutiner for mottak av våpen, og vi har startet en gjennomgang av disse, sier Sorte.