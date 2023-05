Trøndelag: Mann pågrepet for seksuelle overgrep

NTB

En mann i 30-årene fra Trøndelag er varetektsfengslet i fire uker for seksuelle overgrep mot to mindreårige barn.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, på grunn av bevisforspillelsesfare, opplyser Trøndelag-politiet.

– Politiet er i gang med etterforskning og den er i tidlig fase. Vi skal blant annet gjennomføre flere avhør og gå igjennom beslag, sier politiadvokat Line Novstad Klungreseth i Trøndelag politidistrikt.

– Etterforskningen så langt har ført til at vedkommende er siktet for seksuelle overgrep mot to mindreårige. Politiets hovedfokus er å avdekke om det har skjedd overgrep og i hvilket omfang. Vi har også fokus på å følge opp de berørte i saken, sier hun.

Mannens forsvarer, Maria Brun Haugnes, sier til Adresseavisen at han samtykket til fengsling og har erkjent straffskyld.

– Siktede er klar over sakens alvor og er lei seg for at han har såret personer rundt seg. Han har brev- og besøksforbud i fengselet, noe som oppleves ekstra tøft, sier hun.